Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste anuncia Processo Seletivo

Para preencher vagas na função de Estagiário, a Prefeitura do município de Novo Horizonte do Oeste, no Estado de Rondônia está com inscrições abertas para um novo Processo Seletivo.

O órgão oferece bolsa-auxílio de R$ 400,00, acrescido de R$ 50,00 destinado ao auxílio-transporte, para atuação semanal de 20 horas.

Este Processo Seletivo terá validade de seis meses e será composto por avaliação de caráter classificatória, em que os concorrentes devem responder a vinte questões, prevista para o dia 30 de julho de 2017.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho de 2017, na Secretaria Municipal de Administração, com sede na Avenida Elza Vieira Lopes, nº 4.803, no horário das 8h às 13h30.

Há oportunidades para estudantes de nível superior das seguintes áreas de formação: Administração (2); Contabilidade (1); Direito (1) e Engenharia Ambiental (1), conforme o edital disponibilizado em nosso site.

Autor: Karina Felício

Foto: Divulgação