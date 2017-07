Saiu mais um prêmio do Rondoncap para o Cone Sul

No último final de semana, mais uma vez a sorte bateu no Cone Sul, através do Rondoncap Contribuição Premiável.

No Posto Fiscal, na entrada da cidade de Vilhena, a comerciante Maria, selou o certificado premiado do 4º prêmio, onde a felizarda faturou o valor de R$ 50 mil. A ganhadora foi Girlene Ferreira, residente no bairro Tropical, em Rolim de Moura.

Já em Colorado do Oeste, Alessandro Venâncio, residente no bairro Minas Gerais, faturou o 2º prêmio, no valor de R$ 5 mil selando o certificado no Bar da Lia.

Agora já são 40 ganhadores na região em 2017. No próximo domingo, o Rondoncap estará sorteando R$ 96 mil em prêmios. No 4º prêmio tem um Prisma no valor de 60 mil.

O Rondoncap está há mais de 5 anos fazendo a alegria dos rondonienses, realizando sonhos e mudando vidas. No Cone Sul, o sorteio é transmitido pela Rede TV local, e pelas rádios Meridional, Líder e Transamérica.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação!