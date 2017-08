Jovem acusado de tentar matar borracheiro sobe em forro e danifica fiação elétrica de delegacia durante tentativa de fuga

No fim da tarde desta quarta-feira, 02, guarnições da Polícia Militar se mobilizaram para cumprir um mandado de prisão contra um jovem identificado como Everton William Marcelino, de 22 anos, mais conhecido como “Queijinho”, principal suspeito de ter atirado contra um borracheiro, no início da noite do dia 24 de junho, do ano corrente, no Bairro Embratel, em Vilhena.

Em acompanhamento ao suspeito, os militares visualizaram o momento em que Everton entrou em uma casa localizada na Rua 803, no Bairro Alto Alegre, já conhecida como ponto de venda de entorpecentes. Os policiais decidiram aguardar a saída do suspeito do local, que demorou apenas alguns minutos e novamente em acompanhamento, abordaram o infrator na Rua 830, esquina com a 819.

No momento em que avistou as guarnições, Everton tentou dispensar um invólucro contendo 03 gramas de maconha, porém, foi flagrado pelos policiais e em um ato de fúria, empurrou um dos militares e empreendeu fuga pulando muros de várias residências, danificando cercas elétricas e deixando um rastro de sangue por onde passava.

Everton, que provocou pânico nos moradores das residências que invadiu, sofreu diversos cortes nas mãos, provocados por cacos de vidros fixados sobre alguns muros que pulou, porém, acabou detido pelos militares.

Quando questionado sobre a procedência da droga que portava, “Queijinho” afirmou ter comprado de Melissa Karolaine Assunção Araújo, de 18 anos, residente no endereço acima citado. Na casa da jovem, que mora com a mãe e admitiu ter vendido o entorpecente para Everton pelo valor de R$ 10,00, os policiais encontraram enterrado no quintal, uma balança de precisão, 10 gramas de maconha, 3 gramas de pasta base de cocaína e 0,5 gramas de cocaína em pó.

Diante dos fatos, Melissa também recebeu voz de prisão e ambos foram conduzidos ao Departamento de Polícia Civil, de onde Everton, mesmo algemado, mais uma vez tentou fugir, subindo sobre uma barra de ferro fixada na parede e acessando o alçapão do forro, por onde entrou, mas acabou caindo, devido o mesmo ter cedido com seu peso, danificando também, a fiação elétrica do local.

Por fim, Everton, que cumpre prisão em regime semiaberto, assumiu a tentativa de homicídio contra o borracheiro e foi apresentado ao delegado de plantão, juntamente com Melissa, para prestar esclarecimentos sobre o caso.

