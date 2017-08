Criança de 3 anos cai em lago localizado na praça de Colorado

Tainá Amorim, de 26 anos, moradora da cidade de Colorado, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para relatar o drama que vivenciou na tarde deste domingo, 06, quando seu filho de 3 anos caiu em um lago localizado na praça da rodoviária do município.

Tainá relatou que estava com seu filho próximo ao lago, quando a criança se desequilibrou na grama íngreme e acabou caindo na água. O garoto, que foi resgatado pelo padrasto, que também estava na praça, não chegou a se afogar.

A mãe relatou ainda, que a fixação de um cerca de contenção em volta do lago, já foi solicitada pelos moradores, porém, até o momento nenhuma providência foi tomada por parte da prefeitura.

Este não é o primeiro caso de acidente com criança registrado na pracinha, pois a cerca dois anos, um garoto que andava de bicicleta, acabou caindo na água e se afogando. Neste caso, a criança foi socorrida por policiais que o reanimaram ainda no local.

Os riscos de acidentes se tornaram ainda maiores, depois que um parquinho foi construído nas proximidades da lagoa.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia