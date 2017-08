Motocicleta da Prefeitura de Colorado é furtada em estacionamento de hospital

O furto ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 07, no estacionamento do Hospital Municipal de Colorado, localizado na Rua Castanheiras, no Bairro Minas Gerais.

Segundo informações, logo pela manhã, o diretor do hospital teria se dirigido até o estacionamento para realizar a conferência dos veículos, quando percebeu que uma motocicleta Honda CG Fan, de cor vermelha, com placa NBK-7835, de Colorado, havia sido furtada.

O veículo que é de propriedade da Prefeitura Municipal estava trancada por corrente e cadeado, porém, ambos também desapareceram.

A diretoria da unidade registrou um boletim de ocorrência e o caso segue sob investigação.

Texto: Redação

Foto: Ilustrativa