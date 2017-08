Feirante coloradense morre após oito meses de luta contra um Câncer

Faleceu nesta terça-feira, 08, Gelcio Ferreira de Lima, de 52 anos, morador da cidade de Colorado, que a 8 meses lutava contra um Câncer, que já havia se espalhado por vários órgãos de seu corpo.

Gelcio que trabalhava como feirante há muito anos no município e era mais conhecido como “Coca-Cola”, faleceu no Hospital Regional de Vilhena, mas seu corpo será transladado ainda hoje, para a cidade de Colorado, onde será velado na capela do quilômetro 13 e sepultado no cemitério do municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação