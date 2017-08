Bazar beneficente será realizado neste sábado na igreja Batista em Vilhena

Um bazar beneficente será realizado na manhã do próximo sábado, 12. O bazar será realizado no salão da Igreja Batista Manancial a partir as 08h00.

A igreja está localizada na Rua José Mendes, bairro Jardim Eldorado, no setor 04, em Vilhena.

O bazar é em prol de uma irmã que está passando por dificuldades financeira. No bazar vai ter de tudo um pouco para toda família, e são produtos de excelente qualidade por preços acessíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração