Calcário deve recuperar 400 hectares da agricultura familiar em Cerejeiras; mais de 20 mil serão recuperados em Rondônia

O produtor Wilson Medeiros Araújo trabalha com a família em um sítio de 30 hectares na linha dois no município de Cerejeiras. “Quero aumentar a produtividade de leite das minhas vacas, mas para isso preciso investir na recuperação do solo.

Esse calcário será a base para o aumento da minha produtividade,” disse o produtor durante a solenidade de entrega de mil toneladas de calcário do programa Mais Calcário, realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estrado da Agricultura (Seagri), no município de cerejeiras. O evento aconteceu na quinta-feira (13), no pátio da secretaria municipal de obras.

As mil toneladas de calcário possibilitam o atendimento a 400 produtores da agricultura familiar, recuperando um hectare de cada propriedade. O programa é uma iniciativa do governo de Rondônia e tem o objetivo de atender mais de 20 mil produtores rurais da agricultura familiar, recuperando 20.800 hectares em todo o estado.

O calcário é fundamental para a recuperação de áreas degradas, corrigindo a acidez do solo, fornecendo cálcio e magnésio, além de nutrientes para a planta. “Seja qual for a atividade, pecuária, agricultura, hortifrutigranjeiro, piscicultura, entre outra, pode ser utilizado o calcário. Hoje não precisamos de grandes áreas para ter renda, mas, sim, incorporar tecnologias e correção”, explica o secretário da Seagri, Evandro Padovani.

Para o vice-governador Daniel Pereira esse incentivo do governo do Estado contribui para a melhoria da produtividade. “Temos muitas áreas no estado com mais de quarenta anos antropizadas (área cujas características originais foram alteradas) e sem a utilização de tecnologias como a recuperação de solos por meio do calcário. O Mais Calcário gera inúmeros benefícios econômico-ambientais ao produtores do nosso estado,” destaca.

O prefeito Airton Gomes explicou que o programa é muito importante que vem com o anseio dos produtores rurais do município. “A ação de distribuição será realizada juntamente pela prefeitura municipal em parceria com a Emater, os produtores interessados deverão irem ao escritório local da Emater para efetivarem a solicitação e encaminhamento dos documentos necessários,” descreveu Gomes.

Padovani disse ainda que as mil toneladas de calcário são parte do Programa Mais Calcário. “O governo do Estado está realizando o transporte e garantimos aos produtores da agricultura familiar do município acesso gratuito a esse produto, que é de suma importância para o aumento da produção e renda”, explicou Padovani.