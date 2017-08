Rondonienses morrem eletrocutados ao realizarem limpeza em posto de combustíveis no MT

Na manhã dessa quarta-feira,16, dois rondonienses morreram eletrocutados quando realizavam um trabalho de limpeza na placa do Posto de Combustíveis Planalto, localizado ás margens da BR-364, na cidade de Campos de Júlio /MT.

As primeiras informações dão conta de que as vítimas Emerson Gomes de Lima e Rogério Macedo, tinham terminado o serviço e estavam arrastando o andaime para desmontá-lo, quando o mesmo encostou na fiação de alta tensão e com a descarga elétrica, ambos tiveram os corpos incendiados e um deles chegou a ter as duas pernas derretidas.

As vítimas, que prestavam serviços para uma empresa de limpeza de Porto Velho, criada por um ex-funcionário do Posto Planalto, já tinham realizado o mesmo serviço em um posto de combustíveis localizada em Vilhena.