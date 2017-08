PIMENTEIRAS: Festival de Praia terá espaço para Camping

Acontece nos dias 7 a 10 de setembro o 27° Festival de Praia e a 1ª feira de Artesanato de Pimenteiras do Oeste.

O evento será as margens do Rio Guaporé. A organização é da Prefeitura Municipal de Pimenteiras e da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur).

Este ano a programação está bem variada, com Shows de bandas nacionais e regionais. Segundo o Secretário de Turismo Carlos Rogério o festival ainda terá como novidade o apelo ecológico de preservação da natureza, cuidado com o lixo e poluição do rio, sendo que haverá uma equipe realizando coleta do lixo reciclável durante todo o evento.

A organização destaca a importância do cuidado que os visitantes deverão ter com o lixo que produzirão durante o evento. O prefeito Olvindo Luiz Dondé disse ainda como novidade haverá área de camping, uma praça de alimentação sob-responsabilidade da associação dos barraqueiros para receber os visitantes.

A secretaria de obras inicia esta semana a limpeza da área de camping para esperar os turistas. Vino destaca o empenho de todas as secretarias envolvidas. De acordo com a organização, para que o festival alcance o objetivo de impulsionar o comércio e o turismo.

Para isso será disponibilizado espaço para barracas próximos da praia para vendas de comidas, bebidas e acessórios de verão. A expectativa da organização é de um público de 20 mil pessoas durante os quatro dias de festival que vêm de varias cidades para prestigiar o evento que vai proporcionar diversas atrações como a realização da escolha Garota Verão 2017 que será escolhida entre os turistas e o torneio de vôlei de praia.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Wilmer G. Borges/Assessoria