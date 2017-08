Homem é preso em cabixi portando pescado irregular

Nesta quarta-feira, 16, homem foi detido e multado com pescado irregular no Rio Guaporé, em Cabixi.

A operação foi deflagrada com a Polícia Militar Ambiental (PMA) em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). Segundo informações durante uma patrulha fluvial foi abordado à embarcação onde havia peixes com tamanhos e quantidades irregulares.

De acordo com a PMA e a Sedam, a abordagem ocorreu à margem direita do rio e durante a revista foi verificado que haviam sete peixes da espécie surubim de tamanhos inferiores aos permitidos para a captura e com quantidade acima do autorizado.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Colorado, onde foi multado no valor de R$ 1.280. Após ser ouvido, foi liberado e responderá por infração de pesca. Os peixes foram apreendidos e apresentaram um total de 13, 220 quilos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução