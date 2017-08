Confira quem marcou presença no lançamento do clipe de Jhony & Alipe

No sábado, 19, foi realizado o lançamento do clipe “Estilo MMA” de Jhony & Alipe, na casa de show Old Ranch, em Vilhena.

A dupla está no cenário musical de Vilhena há cinco anos e este é o primeiro clipe de trabalho dos sertanejos. A festa contou com a participação de Brenda Tomazzelli, Pedro Henrique e DJ Jaime Francis.

Veja quem marcou presença no evento.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia