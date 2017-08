Pedido de CPI para apurar falta de decoro parlamentar contra vereador é protocolado na Câmara Municipal de Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 21, foi protocolado na Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, um pedido de investigação por falta de decoro parlamentear contra o vereador Célio Batista (PR).

O pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem origem popular em nome de Valdecir Carlos Gesza, e tem objetivo de apurar fatos contra o vereador Célio Batista, citado na investigação policial que apura denúncias de seu envolvimento no caso dos loteamentos na cidade de Vilhena. Além de improbidade administrativa na contratação de uma empresa junto ao Serviço Autônomo de Àguas e Esgoto (SAAE).

O pedido entregue nesta manhã será lido no plenário do parlamento, se for acolhida formará uma comissão que vai analisar o caso, e buscar provas que incriminam ou absolva o vereador da acusação.

A denúncia consta no Processo Judicial 700824673.2016.822.0014 em tramite na 4ª Vara Civil da Comarca de Vilhena e aponta que o vereador teria praticado ato de improbidade quando da contratação de empresa pelo (SAAE) de modo que configura nepotismo por parentesco entre sócio da empresa e o vereador.

Vale ressaltar que o vereador Célio Batista está afastado do cargo por determinação judicial.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia