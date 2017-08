CEREJEIRAS: jovem de 20 anos sofre parada cardiorrespiratória durante partida de futebol

O fato ocorreu por volta das 21h00 de segunda-feira, 21, na quadra de esportes da escola Castro Alves, localizada na Avenida Das Nações, em Cerejeiras.

As primeiras informações dão conta de que Jhonatan Soares de Souza jogava uma partida de futebol com os amigos, quando parou em quadra por alguns segundos e seguidamente caiu.

A princípio, os amigos acreditaram que o mesmo estivesse sofrendo uma convulsão e acionaram o Corpo de Bombeiros, que ao chegar no local, constataram que o jovem havia sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Após os procedimentos de primeiros-socorros, os militares conseguiram reanimar o jovem, que foi conduzido para o pronto-socorro em estado grave.

Jhonatan, que completaria 21 anos no próximo dia 12, deu entrada na unidade hospitalar apresentando sinais vitais fracos, não resistiu e veio a óbito pouco tempo depois.

Segundo os companheiros de “pelada”, toda semana os mesmos se reuniam no local para a prática do esporte e Jhonatan, que prestava serviços em um supermercado, nunca reclamou de problemas de saúde.

O velório do jovem se dará durante o decorrer do de hoje, na sede da igreja Maranata, localizada na Rua Nova Zelâdia , no Bairro Primavera.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social