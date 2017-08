Prefeito de Pimenteiras fala ao EXTRA sobre sua administração e o resgate do Festival de Praia

Na tarde desta terça-feira, 22, Olvindo Luiz Donde (PDT), mais conhecido por “Vino” prefeito do município de Pimenteiras do Oeste, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde fez um breve relato do primeiro semestre a frente do executivo e o resgate do Festival de Praia.

De acordo com Vino, neste primeiro semestre de 2017, não foi possível desenvolver um trabalho a contento, mas também não pode ficar reclamando da gestão anterior, pois não leva a nada.

Vino destaca, que assim que assumiu a prefeitura recuperou boa parte das máquinas da Secretaria de Obras que estava sucateado, além de colocar para funcionar a fábrica de bloquete que estava parada. Com isso, boa parte da cidade já está recebendo calçamento.

Em relação a estradas vicinais, a prefeitura já recuperou 100% das vias, com recursos do FITA e próprios, também com ajuda dos funcionários da Secretaria de Obras.

Segundo Vino, a parceria e o companheirismo da vice-prefeita Valéria está dando certo, pois ela é uma pessoa arrojada e gosta do que faz.

A questão do prédio da prefeitura que foi praticamente destruído em 2014 por fortes chuvas e ventos, ainda não foi totalmente recuperada. O prefeito da época João Miranda correu atrás de recursos e conseguiu 50% do orçamento e agora já está empenhado o restante para reforma e ampliação do paço municipal.

No quesito saúde, fiz um compromisso com a população de ter um laboratório funcionando e desde abril do correndo está em atendo, inclusive com equipamento para fazer Hemogramas, entre diversos exames que antes o paciente precisava sair do município, e hoje não precisa mais. Colocamos também em funcionamento uma sala, onde um dentista atende todos de 2ª a 5ª pelo município.

Neste semestre, a prefeitura contratou enfermeiros, auxiliar de enfermagem, foram compradas viaturas para a Secretaria de Saúde, além de uma ambulância que foi emenda da deputada Rosangela Donadon.

Vino ressaltou que na educação, a merenda escolar é de alta qualidade, porém, teve uma queda de cerca de 20% no repasse do FPM por causa do número de estudantes que deixaram de frequentar a sala de aula, apesar de ter 11 linhas rurais atendidas pelo transporte escolar do município.

A área de turismo caiu muito nos últimos quatro anos, talvez o motivo seja a não realização do Festival de Praia e o Rodeio de Praia que é uma das maiores atrações de Pimenteiras e está há alguns anos fora do calendário.

O prefeito destaca que está trabalhando com afinco para que este ano o Festival de Praia e a 1ª Feira de Artesanato seja a melhor festa de todos os tempos do município de Pimenteiras.

O festival e a feira serão realizados do dia 7 ao dia 10 de setembro. As atrações serão variadas entre bandas musicais, barracas de alimentação.

Para finalizar, o prefeito Vino disse que está administrando o município com apoio total do poder legislativo e da vice-prefeita.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia