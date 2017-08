Campeão de diárias abre mão de benefício após ser desmascarado e viaja por conta; mas o combustível ainda quem paga é o contribuinte

A hipocrisia continua reinando na casa de leis do Município de Vilhena. Os vereadores adoram discursos populistas, mas a bem da verdade nada mudou no parlamento municipal. Os gastos desenfreados e a falta de respeito com o contribuinte continuam como antes.

Fontes do Extra de Rondônia ligadas à câmara de vereadores confirmaram que o campeão de diárias do poder legislativo, o vereador do PV, França Silva foi a capital, Porto Velho, nesta semana para fazer sabe-se lá o que, uma vez que não há diárias, sequer justificativa do motivo do deslocamento.

França está com seu colega de câmara, o vereador Ronildo Macedo (PV). Ambos foram a Porto Velho com um automóvel da casa de leis e o adiantamento de R$ 700 sob a justificativa de abastecer o carro. Ronildo fez questão da mordomia e garantiu R$ 1,8 mil em 4 diárias.

O vereador França abriu mão do polpudo benefício de viajar nas contas do contribuinte após esta página eletrônica denunciar o consumo excessivo de diárias utilizadas pelo parlamentar.

À época em que trabalhava como radialista, o vereador era um dos críticos mais ferrenhos da casa de leis e terminantemente contra os gastos excessivos que aconteciam nas legislaturas anteriores.

Após assinar seu diploma e se tornar vereador, França Silva esqueceu-se das críticas que fazia em microfone aberto e deu continuidade aos desmandos e desrespeito ao contribuinte vilhenense.

Já que o vereador abriu mão das diárias relacionadas a esta viagem – justamente após ser descoberto o quanto o contribuinte gasta para sustentar seus deslocamentos, sem contar custos com salário, assessores e demais mordomias – deveria demonstrar mais austeridade e devolver aos cofres públicos tudo que “torrou” com viagens. Melhor ainda: poderia doar esse valor a instituições de caridade do Município, que tanto precisam de apoio financeiro, mas ficam a mercê da sorte por conta dos prejuízos causados pelo legislativo.

O EXTRA deixa espaço para o vereadores se manifestar sobre a matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia