Nesta quinta-feira, 16 de maio, a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), juntamente com a Secretária da Educação de Rondônia, Ana Pacini, realizou a entrega de tablets com chips de acesso à internet para estudantes da rede estadual de ensino.

O evento marcou um importante passo para a inclusão digital e melhoria do ambiente de aprendizagem nas escolas da região.

Rosangela Donadon destinou mais de R$500.000,00 para a aquisição dos tablets, que beneficiarão 1.344 alunos no Cone Sul de Rondônia. Essa iniciativa visa promover um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e inclusivo, oferecendo aos estudantes ferramentas essenciais para o desenvolvimento de habilidades digitais.

A Secretária da Educação, Ana Pacini, destacou a importância da medida, enfatizando que garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos é fundamental. “Com a introdução desses dispositivos nas salas de aula, os educadores poderão adaptar os materiais de ensino conforme as necessidades individuais dos alunos, oferecendo atividades e recursos que atendam aos diferentes estilos de aprendizagem e níveis de habilidade”, afirmou Pacini.

Durante as entregas, que ocorreram nas escolas Genival Nunes, Paulo Freire e no Colégio Militar Dom Pedro II, a deputada Rosangela Donadon reforçou seu comprometimento com a melhoria da educação em Rondônia.

“Estou muito feliz em entregar os tablets que vão contribuir na aprendizagem dos alunos. Sempre trabalhei para melhorar a educação dos nossos alunos e por isso destinei o recurso de mais de R$500.000,00 para a aquisição dos tablets. Gostaria de parabenizar e agradecer ao Governador Coronel Marcos Rocha por ampliar o meu projeto e contemplar também não só os alunos de Vilhena, mas de todo o estado de Rondônia. Quem ganha com isso são os nossos alunos”, declarou a deputada.

A ação representa um avanço significativo para a educação na região, proporcionando aos estudantes as ferramentas necessárias para um aprendizado mais interativo e moderno, alinhado com as demandas do século 21. Com o uso dos tablets, espera-se que os alunos tenham melhores oportunidades de desenvolvimento acadêmico e pessoal, preparando-os melhor para os desafios futuros.