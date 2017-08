Jovem vilhenense precisa de ajuda para não perder a visão

Raianny Melissa de Souza Santos de, 16 anos, juntamente com seu pai Hailton Rosa dos Santos, procurou a equipe do Extra de Rondônia para pedir o apoio da população vilhenense para custear a cirurgia nos olhos da jovem que sofre de ceratocone.

A adolescente era estudante da escola Shirlei Ceruti e também jogava no time feminino do Barcelona, no qual devido à doença teve que se abster.

A jovem já perdeu a visão do olho esquerdo e se não realizar a cirurgia no período de seis meses correrá o risco de ficar cega definitivamente, pois a ceratocone afeta o formato e a espessura da córnea, provocando à percepção de imagens distorcidas. A evolução da doença é quase sempre progressiva com o aumento do astigmatismo, miopia e acentuada baixa de visão, sendo necessários procedimentos cirúrgicos.

A cirurgia será para colocar um anel corneano, o procedimento será realizado na cidade de Porto velho e terá um custo de aproximadamente R$ 22 mil.

Devido a isso está sendo vendido rifas no valor de R$ 5,00 concorrendo a uma cama box e uma batedeira. O sorteio será no dia, 16 de outubro, na rádio Planalto no programa Vale Tudo.

Caso alguém queira ajudar com um valor em dinheiro pode realizar o depósito através das contas:

Caixa Econômica

Agência 1825

Conta corrente 001.00020307-2

Edinalva Aparecida de Souza

Banco Itaú

Agência 1133

Conta corrente 06334-5

Hailton Rosa dos Santos

Texto e Foto: Extra de Rondônia