Preso segundo envolvido na morte do filho do ex-prefeito José Rover

G.C.S., de 16 anos, suspeito de ter participado do assalto que vitimou Luiz Eduardo Silva Rover, de 22 anos, foi preso pela polícia em sua residência, na manhã deste sábado, em posse de um aparelho celular subtraído na casa da vítima na hora do crime.

Novas informações dão conta de que o menor e seu comparsa preso na hora do crime, Lucas Rodrigues Ramos, andavam de bicicleta pelo bairro a procura de alguma residência para roubar, quando avistaram o carro de Luiz entrando no imóvel e se aproveitaram, entrando juntamente com ele, o rendendo já dentro da garagem.

Várias versões vêm sendo levantadas sobre como o crime ocorreu, afinal, além dos disparos que tiraram a vida do jovem, seu pai, o ex-prefeito José Rover, também foi atingido de raspão na cabeça, mas somente após a tomada dos depoimentos das testemunhas, que ainda não tem previsão para acontecer, a investigação apontará fatos concretos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação