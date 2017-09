CEREJEIRAS: Executivo envia projeto a Câmara que altera regulamentação de contratos de cessão de terras a terceiros; vereador contesta

A redação do Extra de Rondônia recebeu na manhã desta segunda-feira, 18, documentos enviados pelo vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB), do município de Cerejeiras, onde denuncia à falta de compromisso do Prefeito Municipal Airto Gomes (PP) com a comunidade cerejeirense.

De acordo com o vereador, foi lido no plenário da Câmara na sessão da semana passada, projeto que altera o inciso I e II do artigo 3º da Lei 1.708 – e será votada na sessão desta segunda-feira, 18, que regulamenta todos os contratos com cessão de terras a terceiros, ou seja, terras que pertencem ao município arrendadas para fazendeiros. Terras estas adquiridas pela prefeitura para construção do aeroporto internacional e um frigorífico.

Segundo informou o vereador, a renda da produção acordada entre o Poder Executivo e o arrendatário é repassada para o município. Sendo que, 30% da renda teria que ser destinada a cinco entidades filantrópicas da cidade. Mas isso não está acontecendo, o município está ficando com 100% do recurso arrecado.

Sapata afirma que o prefeito está tirando direitos das entidades, tais como: APAE, Associação dos Idosos e AMDC que está fechando por falta de recurso, além de outras associações.

O vereador enfatiza que o investimento no social de Cerejeiras é mínimo. Com isso, as entidades precisam cobrar para que o prefeito compre a Lei. Porém, agora mandou o projeto revogando os artigos para não ser obrigado a repassar as entidades determinados valores. Ou seja, a prefeitura vai gerir 100% da arrecadação sem compromisso oficial de repassar nenhum valor as entidades.

Ademais, o prefeito não tornou público e nem convocou as entidades para explicar ou discutir a questão que é de suma importância à comunidade.

Sapata enfatiza que, “todas as entidades e associações foram convidadas por ele para participarem da sessão na Câmara nesta segunda, para protestar contra o projeto, e evitar que seja aprovado pelos vereadores”, salientou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Valdecir Sapata