Preso segundo suspeito de executar empresário em Cerejeiras

Marcio Deodato da Silva foi preso na tarde de segunda-feira, 25, no cumprimento de um mandado de prisão, expedido devido suspeita de sua participação na execução do empresário Fabrício Moreno de Lima, de 33 anos, que foi encontrado morto após 14 dias de seu desaparecimento.

O local exato onde o suspeito do crime foi localizado não foi divulgado, mas o mesmo estava na cidade e não resistiu à ação dos policiais.

Márcio é o segundo suspeito preso pela execução do empresário, ocorrida no mês de junho do ano corrente, que teve seu corpo desovado na zona rural de Cerejeiras, apresentando uma perfuração a bala no crânio.

Texto e foto: Extra de Rondônia