Operação conjunta com a PM de Colorado é realizada em Cabixi a fim de solucionar drama vivido por sitiantes

O Extra de Rondônia divulgou na quinta-feira, 28, uma matéria relatando o drama vivido por moradores da zona rural de cabixi e de distritos vizinhos, que vinham sendo aterrorizados por dois motociclistas misteriosos, que além de perseguições, realizavam assaltos à pessoa e nas residências dos locais.

O site divulgou também, que mesmo contando com baixo efetivo, a Polícia Militar já estava traçando metas para solucionar o problema e na noite de sexta-feira, 29, uma operação contando com três equipes de reforço, formadas por militares de Colorado e Cabixi, foi realizada nas linhas 8, 9 e no distrito de Estrela, a fim de levar um pouco mais de tranquilidade a população rural.

As equipes realizaram além de patrulhamentos, campanas e algumas abordagens de segurança, porém, ninguém foi preso e tudo ocorreu sem nenhuma alteração.

A operação seguirá por tempo indeterminado e a Polícia Militar pede a colaboração dos moradores, ressaltando que eles não estão esquecidos e que a operação não visa nada além, do que manter a tranquilidade na zona rural.

Texto e fotos: Extra de Rondônia