Diretor de hospital corta copos descartáveis e provoca indignação de servidores em Colorado

A redação do Extra de Rondônia recebeu uma foto de um comunicado fixado na parede do hospital municipal de Colorado, onde o que estava escrito deixou os servidores indignados com o diretor.

O comunicado dizia que, “a partir daquela data, dia 06 de outubro de 2017 – os funcionários teriam que trazer seus copos de casa, pois o hospital não mais iria fornecer copos descartáveis”.

Revoltados com a atitude do diretor, servidores comunicaram o fato aos vereadores para que tomassem providências para reverter à situação, pois os funcionários alegam que se levarem copos de casa para usar no hospital, podiam até contrair doenças, pois teriam que levar e trazer para casa, e com isso, os copos poderiam servir como transmissor de bactérias.

O vereador Claudair da Silva (PRB), mais conhecido por “Buiu” foi até ao hospital, porém segundo informação, foi mal recebido pelo diretor, que teria dito ao vereador, “tenho mais o que fazer”.

Então, o vereador acionou a Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência contra o diretor do hospital.

Entretanto, os servidores do hospital, esperam que o secretário de saúde revolva o problema o mais rápido possível.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia