PM localiza motoneta roubada em meio a matagal na área rural de Cerejeiras

Na última sexta-feira, 06, por volta das 18h00, um homem teve uma motoneta Honda Biz 125 ES rouba por dois meliantes, sendo que um destes estava armado, quando retornava da cidade de Cerejeiras para seu sítio, localizado na linha 4, da 3ª para a 4ª eixo.

Segundo a vítima, ela seguia tranquilamente quando foi acompanhada por dois homens em uma motocicleta de cor vermelha, que emparelharam com a mesma e lhe disseram algo, que a princípio, ela não entendeu.

Momentos depois, os dois indivíduos emparelharam novamente e efetuaram dois disparos de arma de fogo, a fim de intimidar a vítima, que de imediato parou seu veículo e entregou aos meliantes, que fugiram sentido a 3ª eixo.

Já no sábado, 07, uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina pela zona rural, avistou um amassado em uma vegetação, na linha 5, da 3ª para a 2ª eixo, local onde anteriormente, já foram encontrados veículos furtados em Cerejeiras e região.

Ao adentrarem no mato, os militares localizaram a motoneta acima citada, sem as chaves e com o bagageiro aberto e vazio.

Diante dos fatos, o veículo foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras para o registro de recuperação de objeto roubado.

Texto e foto: Extra de Rondônia