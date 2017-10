Fórum de Colorado suspende atendimento no período da tarde na sexta para dedetização do prédio

As instalações do Fórum da comarca do município de Colorado vão passar por dedetização nesta sexta-feira, 13.

De acordo com o assistente de direção do órgão de justiça, José Roberto Sampaio, a dedetização ocorrerá no período da tarde e o prédio deverá ficar isolado por no mínimo quatro horas, sendo assim será suspenso o expediente interno e atendimento ao público.

Vale ressaltar que a contagem dos prazos processuais que encerram nesta data também será suspensa, sem prejuízo algum.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa