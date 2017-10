COLORADO: ponte que liga várias linhas a cidade pode cair a qualquer momento e deixar sitiantes isolados

Na manhã deste domingo, 15, a redação do Extra de Rondônia recebeu denúncia através de moradores da linha Nova Um, onde relatam que já faz oito meses que a ponte está praticamente intransitável.

De acordo com os agricultores, esta ponte é a única ligação com a cidade. Sitiantes das linhas 01 – 02 e 03 não têm alternativas a não ser usar a linha Nova Um para chegarem à cidade, mas agora estão se deparando com esse problema que se arrasta por muito tempo.

Os moradores ressaltam que já procuraram a prefeitura, a Câmara de Vereadores e também o Ministério Público por diversas vezes, mas até o momento nada foi feito. Pois assim que as chuvas chegarem, o resto da ponte será levado rio abaixo, e os moradores ficarão isolados.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia