Família realiza campanha de doação de sangue para ajudar idosa em tratamento

A família de Maria de Lourdes dos Santos, de 68 anos, entrou em contato com a equipe do Extra de Rondônia, nesta segunda-feira, 16, para pedir à população que possui a tipagem sanguínea A+ ou O+ doarem sangue. A doação pode ser feita em cidades do interior e na capital.

De acordo com familiares, Maria de Lourdes é moradora de Pimenta Bueno e devido a seu problema de saúde já perdeu parte da visão de um olho e esta se alimentando somente com líquidos.

A idosa é paciente do Hospital de Base de Porto Velho e encontra-se em tratamento de um macroadenoma na cabeça, em estado bastante agressivo e necessita de doação de sangue urgente para realizar uma biopsia.

Devido a suas plaquetas estarem muito baixas, Lourdes precisa receber seis bolsas de sangue antes, durante e após o procedimento, totalizando 18 bolsas.

Diante da falta de bolsas de sangue no hospital, o procedimento foi adiado para o próximo sábado dia,21.

Quem puder contribuir é só ir ao posto de coleta de sangue mais próximo de seu município e realizar a doação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família