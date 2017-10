Secretário anuncia liberação de PROAFI para atender solicitações de Rosangela Donadon

Desde o início deste ano, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) vem cobrando a liberação do recurso do Programa de Apoio Financeiro às Escolas – PROAFI adicional para a realização de reformas e ampliações nas escolas estaduais localizadas no Cone Sul de Rondônia.

Em maio, a parlamentar esteve juntamente com o Secretário de Estado da Educação, Valdo Alves, acompanhados pela Coordenadora Regional de Educação, Oracira Godinho visitando em Vilhena as escolas da rede estadual e apresentando as prioridades das unidades que aguardavam a liberação do Proafi.

Em Vilhena, foi solicitada a reforma elétrica da Escola Militar Tiradentes; Ampliação de três salas de aulas na Escola Cecília Meireles, mais três salas na ampliação da Escola Paulo Freire.

Para o Distrito de Boa Esperança, o recurso será utilizado para reforma elétrica da Escola Francisca Martendal; Acessibilidade na Escola Paulo de Assis e adequação das janelas e alambrados da quadra da Escola Julieta, ambas em Colorado do Oeste.

Oracira destaca que desde o início do ano, Rosangela Donadon vem buscando agilidade na liberação destes recursos, além de cobrar das escolas as documentações necessárias para que os projetos pudessem ser trabalhados com mais rapidez.

Para a parlamentar, o recurso do Proafi adicional é essencial para execução de melhorias nas escolas. “Cada vez que uma escola recebe uma ampliação ou reforma em sua estrutura, ela fortalece o desempenho dos servidores e dos alunos. Um prédio que atende as necessidades do aluno é a garantia de um ensino de qualidade”, destacou Rosangela.

Esta semana, o secretário Valdo Alves informou que serão liberados os recursos pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia – Seduc, por meio da Coordenação Administrativa e Financeira (Coafi) e logo mais as escolas já poderão iniciar as ações de reforma e ampliação.

Texto e Fotos: Assessoria