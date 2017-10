Aos 84 anos, servidor estadual aposentado morre de infarto em Vilhena

Morreu nesta terça-feira, 17, o servidor público aposentado Euler Pires de Oliveira, de 84 anos.

Euler era pai do Sargento PM Fantin, e chegou à região nos anos 70, por aqui fixou residência e com muito trabalho ajudou no crescimento da cidade.

O pioneiro trabalhou por mais de 30 anos na escola estadual Marechal Rondôn, onde se aposentou.

O corpo será velado na Capela Mortuária a partir das 16 horas. O sepultado ocorrerá nesta quarta-feira, 18, as 09h30 no cemitério Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração