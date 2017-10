Especialistas defendem uso da ozonioterapia no tratamento médico por ser de baixo custo

O projeto de lei (PLS 227/2017), de autoria do senador Valdir Raupp (PMDB) que legaliza a prescrição da ozonioterapia no tratamento médico de caráter complementar foi debatido na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em audiência pública realizada nesta terça-feira ( 17).

Os especialistas durante a audiência defenderam a regulamentação do emprego da ozonioterapia como tratamento médico de caráter complementar por ser de baixo custo e de uso consagrado em países da Europa, nos Estados Unidos, além de Rússia, China e Cuba.

Para o senador Raupp, a população quer que a ozonioterapia seja regulamentada e, neste momento, há na página eletrônica do Senado, cerca de 5 mil manifestações favoráveis a aprovação do projeto. E adiantou que a ozonioterapia por ser um tratamento complementar pode ser incorporado ao sistema de saúde brasileiro com baixo custo e elevado grau de eficácia.

Ficou definido entre os membros da Comissão de Assuntos Sociais(CAS), presidida pela senadora Marta Suplicy(SP), que o projeto será votado extra pauta em reunião marcada para a quarta-feira, dia 18.

Atendendo a requerimento do senador Valdir Raupp estiveram na audiência: Clarice Alegre Petramale(Assessoria da do Conselho Federal de Medicina);Maria Emília Gadelha(Presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia); Carlos Eduardo Faraco Braga(Presidente do Centro de Apoio ás Pessoas com Câncer em Bauru-SP) e Arthur Felipe Siqueira de Brito(Diretor do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias na Saúde do Ministério da Saúde). Também compareceram os senadores Edson Lobão(MA) e Ana Amélia(RS).

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Ribamar Rodrigues/Assessoria de Imprensa