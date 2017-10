Prefeita recebe chaves do novo prédio do Centro de Reabilitação de Vilhena

Existem apenas seis obras desta envergadura no Brasil; atividades devem iniciar em breve.

Na manhã desta segunda-feira, 16, a prefeita Rosani Donadon (PMDB), acompanhada do secretário municipal de Saúde, Marco Aurélio Vasques, recebeu as chaves do novo prédio do Centro de Reabilitação (CER) de Vilhena.

A entrega aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a participação do coordenador do CER, Yargo Machado, dos diretores do Hospital Regional de Vilhena (HR), Wagner Wasczuk Borges e Graziele Jacob, entre outros servidores.

A prefeita Rosani Donadon recebeu as chaves do CER das mãos do proprietário da Construtora Beta, empresa responsável pela obra, Jeferson da Costa.

A mandatária destacou que as instalações chegaram a R$ 7 milhões, e existem apenas seis obras deste porte em todo Brasil.

Atualmente, o CER funciona em um prédio alugado pela prefeitura de Vilhena. Porém, as atividades devem começar, em breve, no novo prédio, trazendo assim mais comodidade aos pacientes que serão atendidos no local e também economia para os cofres públicos.

O CER oferece diversos atendimentos nas áreas visual, intelectual, auditiva e física. “Estamos trabalhando para melhorar a qualidade da saúde pública oferecida em Vilhena. O foco da nossa gestão é garantir um atendimento humanizado para que haja, de fato, uma reabilitação. E os serviços prestados no novo prédio vão contribuir para isso”, enfatizou a prefeita Rosani Donadon.

Texto e fotos: Assessoria