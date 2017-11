Jovem é assassinada a tiros no Embratel

O fato aconteceu na noite deste domingo, 12, na Rua Olavo Bilac, no Bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações, a vítima identificada por Ramicieli Cristine, de 18 anos, estava numa casa no endereço citado, e passou o dia na companhia de outras pessoas, onde teriam consumido bebidas alcoólicas entre outras coisas.

Uma pessoa que pediu para não ser identificada, disse que a garota mora no Centro e estava no local porque provavelmente estava na companhia do namorado que teria envolvimento com entorpecentes.

Até o momento, a única informação é que a jovem foi atingida por vários disparos de arma de fogo. A Polícia Militar e a perícia estão no local colhendo informações para futura investigação da Polícia Civil.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia