Hoje tem música ao vivo no “Picanha na Chapa”

Nesta véspera de feriado o “Picanha na Chapa” terá música ao vivo com Guilherme Henrique e contará com a participação especial do cantor Paulo Henrique, direto do Barretão 2016, para animar a noite.

Além de aproveitar a boa música o cliente poderá saborear um apetitoso filé parmegiana ou uma deliciosa picanha na chapa.

O “Picanha na Chapa” está também com uma super promoção, todas as quintas-feiras na compra da primeira cerveja você ganha um copo de caldo.

E as promoções de cervejas continuam, sendo Brahma litro R$ 6,50 e Skol litro R$ 6,99.

O “Picanha na Chapa” está localizado na Rua Domingos Linhares, Centro de Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação