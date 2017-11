CHUPINGUAIA: marido de vereadora que foi alvejado por tiro de espingarda se recupera bem

O empresário Elbio Vieira, de 40 anos, casado com a vereadora Raquel Loubak, que sofreu um atentado na manhã de quarta-feira, 15, quando transitava em seu veículo no trecho entre Novo Plano e Chupinguaia, se recupera bem dos ferimentos.

Elbio, que foi ferido no rosto e no ombro esquerdo, após ser alvejado com um tiro de espingarda, afirmou ter ouvido um barulho muito forte e estacionou seu caminhão, acreditando que um dos pneus havia estourado, momento este, em que percebeu que estava sangrando e viu as perfurações na lateral da cabine do veículo.

Ainda segundo Elbio, ele retornou para o caminhão e seguiu até Chupinguaia, de onde foi conduzido para Vilhena, devido estar com chumbos alojados em seu corpo.

Em contato com Raquel na manhã desta quinta-feira, 16, a mesma informou à reportagem do Extra de Rondônia, que seu esposo está bem e que seus dois filhos menores, que também estavam no veículo, não se feriram.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia