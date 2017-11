Mesmo PTRAN estando autorizada a autuar em estacionamentos privados, motoristas não respeitam vagas reservadas

Apesar da assinatura anual do convênio entre a Prefeitura de Vilhena com o governo do Estado, que legaliza a autuação das infrações de trânsito municipais, por parte da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), motoristas continuam sendo multados por estacionarem em vagas reservadas por lei.

Na noite de quarta-feira, 15, três motoristas foram autuados no estacionamento do Park Shoping Vilhena, devido terem estacionado em vagas reservadas para idosos e cadeirantes, mesmo tendo sido alertados pelo vigia do local, que ainda foi hostilizado pelos condutores.

Além dos autuados, mais quatro motoristas estacionaram em vagas proibidas, porém, ao serem informados de que poderiam ser multados pela PTRAN, mesmo o estacionamento não estando em um local público, os mesmos retiraram seus veículos.

Apenas um veículo estacionado em uma das referidas vagas, estava sinalizado com selo obrigatório, que comprova que o mesmo pertence a alguém que faz jus ao benefício.

O Extra de Rondônia divulgou a assinatura do convênio, que torna legal a fiscalização dos militares em estacionamentos de empresas privadas e a autuação de motoristas infratores, desde que a vaga esteja devidamente sinalizada, como é o caso do Park Shoping Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia