Vereador Suchi fala ao Extra sobre convênio que legaliza autuações municipais pela PTRAN

O subtenente aposentado da Polícia Militar, vereador Suchi, recebeu a reportagem do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 10, e discorreu sobre os motivos quem vem impedindo a assinatura do convênio anual da Prefeitura de Vilhena com o governo do Estado, que legaliza a autuação das infrações de trânsito municipais, por parte da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN).

Segundo o vereador, a documentação necessária para a revalidação anualmente do convênio, que não tem sido feita desde 2015 e é firmado entre a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trânsito (SEMTRAN) e o Estado, através da Polícia Militar, já tinham sido concluídos, porém, como o recebimento da verba mensal vem diretamente para a administração do Quartel da Polícia Militar, a troca de comando que ocorreu no início do ano corrente em Vilhena, acarretou na reelaboração da papelada.

Suchi afirmou ainda, que uma falha no sistema que emite as certidões negativas estadual, municipal e federal, necessárias para o andamento do processo, tem impedido a conclusão do mesmo, mas as expectativas são de que ainda este mês, a assinatura do convênio, que já teve início tardiamente, seja reafirmada e a PTRAN de Vilhena possa voltar aos trabalhos de autuações de infrações como: estacionar na faixa de pedestre, em frente calçadas rebaixadas, em vagas para idosos ou cadeirantes, circulação na contra mão, entre outros, que muitas vezes são denunciadas pela própria população, mas que sem o acordo, não podem ser registrados pelos servidores estaduais.

Texto e fotos: Extra de Rondônia