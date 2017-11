Prefeita prestigia encerramento de cursos profissionalizantes do CRAS

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), promoveu na noite desta sexta-feira, 18, o encerramento dos cursos profissionalizantes oferecidos no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O evento contou com a presença da prefeita da prefeita Rosani Donadon (PMDB), do ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon, da secretária de Assistência Social, Ivete Pires, da coordenadora do CRAS, Luciene Borges, dos secretários Esteban Vera (Comunicação), Valdiney Campos (Planejamento), Daniel Machado (Terras) e do presidente da Fundação Cultural Djavan do Santos, além dos formandos nos cursos e familiares.

As alunas dos cursos de pintura em tecido, pintura em tela, crochê, manicure e pedicuri, biscuit receberam o certificado de conclusão dos cursos.

De acordo com a coordenadora do CRAS, Luciene Borges, além dos cursos ofertados no CRAS, também foram ministrados cursos de pintura em tecido e crochê na Associação Corumbiara e pintura em tecido na Roda Moinho.

Durante o evento, a prefeita ressaltou que tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida da população investindo em setores prioritários como a área social, saúde, educação e obras.

A prefeita Rosani Donadon elogiou o empenho das participantes do curso de profissionalizante. Ela ressaltou que o curso proporciona mais profissionais no mercado de trabalho, mais pessoas capacitadas e o desenvolvimento da economia local.

“Foi com enorme satisfação que participei da conclusão dos cursos profissionalizantes do CRAS. Conseguimos capacitar 230 alunas este ano, e para o próximo ano a meta é ampliar os cursos oferecidos. Estamos trabalhando para promover o desenvolvimento do município com investimentos em qualificação e geração de emprego e renda. Parabéns a todos as participantes dos cursos pelo empenho e dedicação, desejo sucesso a todas”, disse a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria