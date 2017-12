CORUMBIARA: Semed finaliza projeto a educação além dos muros da escola

A Secretaria de Educação de Corumbiara, finalizou nesta terça feira dia 05, o Projeto: A Educação Além dos Muros da Escola

O Projeto, desenvolvido pela Semed, consistia em regulamentar, instigar e premiar as escolas municipais que participassem da elaboração de projetos escolares e, tinha os seguintes objetivos: Estimular o desenvolvimento da competência da pratica pedagógica dos professores e equipe gestora, tendo como foco o compromisso com o ensino, com a aprendizagem; Sensibilizar as escolas municipais a implantarem um modelo de gestão focado na excelência de resultados; Valorizar as escolas públicas que se destacarem pelos resultados alcançados e por iniciativas e experiências inovadoras e bem-sucedidas; Divulgar e disseminar boas práticas dos professores e equipe gestora nas escolas; Reduzir o índice de reprovação nas séries iniciais a patamares aceitáveis; Pensar nos impactos de transformações na Educação atual; Evidenciar os resultados obtidos a partir das ações realizadas;

O projeto central foi divulgado em julho, onde a partir de então, cada escola começou a desenvolver seus projetos os quais tiveram seus fechamentos nesta data. A SEMED contratou avaliadores de outros municípios para aferir os projetos.

No dia 04, a banca avaliou a parte física e estrutural dos projetos. No dia 05, cada escola apresentou à banca e a toda comunidade educacional municipal, assim como convidados, os projetos desenvolvidos.

A Secretaria de Educação e os convidados, avaliaram como fantástica a apresentação dos projetos das escolas. Não foi deixado de mencionar que o dia 05 de dezembro de 2017, foi um dos dias mais especiais que a educação de Corumbiara já proporcionou. Além dos elogios, não deixou de existir também muita moção dos profissionais das escolas das escolas e da SEMED, pela sensação do dever cumprido.

Já à noite, quando o evento foi concluído, os avaliadores fecharam os resultados, lacraram o envelope, e o mesmo foi colocado no cofre da prefeitura, cujo será aberto somente no dia 22 de dezembro, quando haverá a cerimônia e confraternização de encerramento do ano letivo. Nesse dia, será entregue a premiação das escolas, sendo: 1º lugar: R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 2º lugar: R$ 2. 000,00 (dois mil reais); 3º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais), 4º lugar: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e 5º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Secretaria Municipal de Educação de Corumbiara, parabeniza a todos os profissionais envolvidos pelo excelente trabalho realizado.

“Estou orgulho de fazer parte dessa equipe”, resumiu o secretário de educação Luiz Carlos Dala Costa.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação