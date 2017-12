COLORADO: Servidores podem ficar sem receber no mês de dezembro

Informação recebida na manhã desta sexta-feira, 8, na redação do Extra de Rondônia, da conta que os servidores municipais do município de Colorado do Oeste, podem ficar sem pagamento e sem o 13º neste mês de dezembro.

De acordo com o secretário de finanças Mauro Normeg, fez um breve relato por telefone, se ateve apenas em dizer que, devido à diminuição no valor do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – talvez Colorado tenha problemas para quitar a folha de dezembro e o 13º salário neste mês.

Segundo o secretário, a folha do mês de novembro foi quitada na data de ontem quinta-feira, 07.

