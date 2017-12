Na capital, prefeita busca recursos para serem investidos em Vilhena

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), participou de várias reuniões na manhã desta terça-feira, 12, com deputados estaduais em Porto Velho, para solicitar recursos de emendas parlamentares para serem investidos na saúde e infraestrutura de Vilhena.

De acordo com a prefeita Rosani Donadon, as reuniões foram proveitosas e garantiram recursos importantes para serem investidos em 2018 no município, entre eles a deputada Rosangela Donadon destinou R$800 mil, para investir em infraestrutura, R$ 350 mil para compra de um ônibus, R$ 650 mil para compra de medicamentos e R$200 mil para reforma e ampliação do presídio do Cone Sul.

Já deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho também se sensibilizou com o pedido da prefeita por recursos e destinou R$600 para compra de medicamentos e materiais penso.

A prefeita também visitou o deputado Luizinho Goebel que também destinou R$1.250,000,00 para compra de medicamentos e materiais penso e mais R$1.250,000,00 para investir em infraestrutura do município.

A prefeita Rosani Donadon agradeceu aos deputados pela sensibilidade em destinar os recursos para investir em áreas tão importantes que vão garantir o desenvolvimento de Vilhena.

“Agradeço aos deputados por serem parceiros e destinarem recursos para serem investidos no município. Estamos trabalhando para empenhados para melhorar a qualidade de vida em Vilhena e essas parcerias com os deputados são fundamentais”, finalizou a prefeita.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria