Professor de dança concorre ao cargo de “Patrão do CTG” de Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 13, visitou a redação do Extra de Rondônia o professor de dança do Centro de Tradições Gaúchas de Vilhena (CTG), Neivo Riede, mais conhecido como “Nicolau”, para relatar sobre sua candidatura ao cargo de “Patrão do CTG” e convidar todos os sócios para participar da escolha de seus representantes.

“Foi à primeira vez que me candidatei à vaga. A indicação surgiu devido às diversas ações que desenvolvo dentro do centro. Dou aula de dança no CTG há oito anos e neste período tenho realizado diversos projetos com as crianças da comunidade”, afirmou Neivo.

Nicolau pontua que a votação acontecerá neste sábado, 16, a partir das 16h00 na sede do CTG e é de extrema importância a participação de todos os sócios para a escolha dos futuros representantes, pois é através dos votos deles, que serão realizadas melhorias e haverá uma continuação dos trabalhos desenvolvidos dentro do centro.

De acordo com Riede estarão na disputa duas chapas, sendo compostas por candidatos atuantes no CTG. O candidato explica que em sua chapa há representantes pioneiros que acompanharam todo o progresso do centro.

Neivo finaliza agradecendo a oportunidade de se candidatar, o apoio recebido pela comunidade e a imprensa local.

