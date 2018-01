CORUMBIARA: vereadores aprovam projeto do executivo e aumentam taxa de iluminação pública em até 363%

No último dia 27, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou um projeto de lei do executivo, onde autorizaram o aumento da taxa de energia elétrica de iluminação pública, em até 363%, no município de Corumbiara.

O aumento autorizado pelo legislativo chega à cifra de 363% – ficando da seguinte forma: residência que consume de 501 a 1000 kwh/mês – aumento de 149% – 1001 a 1500 reajuste de 265% – acima de 1500 aumento de 363%.

Comércio, indústria, prestadores de serviços públicos e congêneres, o reajuste ficou da seguinte forma: 501 a 1000 Kwh/mês – aumento de 58% – de 1001 a 1500 reajuste de 108% – acima de 1500 aumento 150%.

O projeto foi mandado para a Câmara pelo prefeito Laercio Marchini (PDT), no qual segundo informações, não se importou em discutir com a comunidade, muito menos com classe empresarial. Além disso, não marcou audiência pública.

Na sessão que emplacou o aumento contou com a aprovação de quatro vereadores, com isso, o projeto ficou empatado e o presidente da casa Valdinei Espíndola teve que dar o voto de “minerva” e votou a favor do projeto.

Os vereadores que votaram a favor do aumento foram: Terezinha (PT), João Valadão (PSB), Nei Moura (PP) e Valdinei Espíndola (PDT).

Vereadores que votaram contra o projeto do executivo que aumentou a taxa de iluminação pública em até 363% foram: Emerson (PMDB), Zé Viola (PSB), Branca (PDT), Daniel Camilo (PDT).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia