Em Colorado, cano quebrado vaza há uma semana e Caerd diz não ser responsável

Na manhã deste sábado, 6, um morador do município de Colorado, mandou fotos e relatou a redação do Extra de Rondônia, que um cano na rua que mora está quebrado desde o último domingo, 31.

De acordo com o morador, entrou em contado com a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), e passou o problema, mas recebeu a informação da atendente que se o cano não for da rede da autarquia, não podem fazer nada, é de responsabilidade do morador.

Segundo o denunciante, se continuar o vazamento, logo o bairro será prejudicado, ou seja, poderá faltar água aos moradores.

Com isso, o morador pede as autoridades competentes do município que vá até a Avenida Trombeta, no Bairro Minas Gerais, e veja uma forma de resolver o problema o mais rápido possível.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia