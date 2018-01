Acidente próximo a Cerejeiras deixa uma pessoa em estado grave

Acidente aconteceu neste domingo, 7, por volta das 18h20 na BR-435, na linha 3, Km 3, próximo ao município de Cerejeiras.

As primeiras informações dão conta que um grupo de amigos voltavam de uma pescaria, quando a motorista teria perdido o controle de direção, com isso, acabou saindo da estrada e capotou por varias vezes as margens da via no meio de uma plantação de soja.

Dois jovens identificados até o momento como Marcos e Leandro não sofreram lesões graves. Outro passageiro identificado apenas como Nilberson, que seria gerente da Dico Máquinas de Cerejeiras, teria quebrado várias costelas.

A condutora do veículo teve um corte na cabeça e o estado dela é o mais grave, estava inconsciente. A informação é que seria levada para o Hospital Regional de Cacoal (HRC).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia