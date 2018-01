Choque entre moto e carro deixa duas vítimas em estado grave; uma com traumatismo craniano

Acidente aconteceu na tarde de domingo, 14, no cruzamento da Avenida 34 com a Avenida João Bernal, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do carro taxi VW Voyage de cor prata, placa NDJ-3522/Vilhena – trafegava pela Avenida 34, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Avenida João Bernal, colidiu com uma moto Honda Biz 125 de cor preta, placa NEA-7686/Vilhena, que seguia pela João Bernal sentido BR-364.

Na colisão, o condutor da moto e uma mulher que estava de carona foram arremessados e os capacetes se soltaram da cabeça. O rapaz sofreu fraturas pelo corpo e a mulher, além de diversos ferimentos, teve traumatismo craniano.

Eles foram levados para o Hospital Regional, onde passaram por procedimentos médicos. A mulher identificada como Tatiane Talita Silva de Barros, de 21 anos, foi transferida para Hospital de Trauma em Cacoal. As últimas informações dão conta que seu estado é grave, mas e estável.

O condutor da moto identificado como Fernando Silva Brasil, de 27 anos, foi submetido ao teste do bafômetro no qual apontou 0,13 miligrama de ar expelido pelos pulmões.

O motorista do taxi identificado como Josenilton Bispo dos Santos, de 59 anos, também passou pelo teste do etilômetro que apontou 0,00 miligrama de ar expelido pelos pulmões.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução WhatsApp