Governador reinaugura prédio do Detran em Corumbiara

Em solenidade realizada na manhã desta quarta-feira, 17, foi reinaugurado o prédio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município de Corumbiara.

O evento contou com a presença do Governador do Estado, Confúcio Moura, Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN) José Albuquerque, Diretor do Departamento de Estrada e Rodagens (DER) Ezequiel Neiva, deputado estadual Jean de Oliveira, deputado estadual Cleiton Roque, prefeito de Corumbiara, Laercio Marchini, vereadores e demais autoridades de municípios vizinhos.

Confúcio Moura entregou nas mãos da chefe da Ciretran Maria Rosimeire de Oliveira as chaves do prédio totalmente restaurado. Na oportunidade destacou a importância da obra, que visa o conforto dos servidores e do público, além de melhorar o atendimento aos usuários de Corumbiara e região.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia