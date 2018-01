Bombeiros são mobilizados para salvar homem que subiu em torre e ameaçava se jogar

Um homem até o momento identificado por Ednei subiu numa torre localizada na Avenida Curitiba, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena e está ameaçando se jogar.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local conversando com o rapaz que segundo informações está passando por problemas psicológicos.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanha o caso. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia