Nasce, Tiago Donadon, filho da deputada Rosangela Donadon

Parto foi realizado na Maternidade Regina Pacis, em Porto Velho. Tiago nasceu com 49 centímetros e 3.200 kg na tarde desta quarta-feira

Nasceu nesta quarta-feira, 17 de janeiro, em Porto Velho, o quarto filho da deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB) com o ex-deputado estadual Marcos Donadon.

O pequeno garoto recebeu o nome de Tiago Donadon e nasceu com 49 centímetros, pesando 3,200 kg. O parto foi realizado na maternidade Regina Pacis. O filho mais velho de Rosangela, estudante de medicina, Lucas Donadon acompanhou o nascimento do irmão caçula.

Além de Lucas, Rosangela também é mãe de Marcos Donadon e Antonio Donadon. “Agora Tiago chega para completar a minha vida”, diz a parlamentar em sua rede social. Ela também conta que a presença dos três filhos foi essencial neste tão preciso momento.

Aos 42 anos, Rosangela é a única representante feminina na Assembleia Legislativa do Estado, sendo eleita com 11.108 votos no ano de 2014. Durante esses três anos de mandato a parlamentar vem representando com sucesso a região do Cone Sul, buscando sempre o progresso e desenvolvimento para cada cidade da região.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação