CABIXI: posseiros denunciam que fazenda invadida não é produtiva e sim supostamente usada para tráfico de drogas

O Extra de Rondônia teve acesso a fotos que supostamente indicam que uma fazenda de 500 alqueires, localizada a cerca de 20 quilômetros da cidade de Cabixi, próximo a Vila Neide, invadida por posseiros, não é produtiva como afirmaram denuncias anteriores, e sim, que era usada para o contrabando de entorpecentes.

As imagens que foram enviadas para a redação do site, mostram tanto o abandono da propriedade, onde foi alegado que havia cerca de 1.500 cabeças de gado e que era altamente produtiva, tanto a presença de material usado no embalo de produtos contrabandeados, que supostamente se trate de entorpecentes.

As embalagens, que foram recolhidas pela Polícia Militar na última quarta-feira, 17, foram enviadas para análise e aponta que as mesmas eram arremessadas no local de aviões, onde eram abertas, tendo somente seu conteúdo removido.

Um representante dos posseiros, que se instalaram na aérea no início do mês corrente, afirmam que só se apropriaram do local por terem conhecimento do abandono e que jamais o fariam se fosse mesmo um terreno produtivo. Afirmou também, que já possuem conhecimento de que o arrendatário entrou com um mandado de segurança para reintegração de posse e assim que forem notificados, deixarão a área sem conflitos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia