CEREJEIRAS: jovem é condenado a mais de 10 anos de prisão por manter relacionamento amoroso com criança

O jovem que hoje tem 27 anos, foi condenado a 10 anos e seis meses por estupro de vulnerável por manter um relacionamento amoroso com uma menina desde os 11 até os 13 anos. O fato ocorreu no município de Cerejeiras.



Após algumas suspeitas de que o relacionamento realmente vinha acontecendo, o conselho tutelar chegou a ser comunicado, porém, tanto o réu, a vítima e sua mãe negavam o crime, até que aos 13 anos, a menor apareceu grávida e acabou confessando o caso, afirmando que o pai realmente era o suspeito em questão e que este iria assumir o filho.



O réu que já vinha aguardando o julgamento em liberdade, ainda poderá recorrer da sentença, mas caso se mantenha a condenação, a pena se dará inicialmente em regime fechado.



Apesar do relacionamento ser mantido desde o início de 2016, só foi possível a instauração do inquérito, que foi concluído agora no início de 2018, devido o crime ter sido descoberto antes da menor completar 14 anos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa